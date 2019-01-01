حماس: التطبيع لن يفلح في تزييف وعي الأمة والتخلي عن فلسطين

غزة / سما /

قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن الصورة الحميمية لوزيري خارجيتي البحرين والاحتلال تعكس حالة الصهينة التي وصل اليها بعض مسؤولي العرب.

وشدد أبو زهري في تغريدة على حسابه في "تويتر" على أن "هذه اللقاءات والصور خيانة للقدس وفلسطين ولن تفلح في تزييف وعي الأمه ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال".

و كشفت القناة 13 العبرية، مساء الخميس، عن أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التقى مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" خلال مشاركتهما في مؤتمر حول حرية الأديان عقد في واشنطن.

وبحسب القناة، فإن اللقاء عقد الليلة الماضية على هامش مشاركتهما في المؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك.

والتقطت كاميرات اللقاء بين وزير الخارجية البحريني والإسرائيلي، وسط ابتسامات واسعة من قبل الرجلين. فيما أشارت القناة إلى أن اللقاء تم بوساطة هوك.

وكان وزير الخارجية البحريني أجرى لقاءًا مع القناة ذاتها على هامش الورشة الاقتصادية في البحرين، ما أثار ردود فعل متباينة حول اللقاء الذي رحب فيه بإسرائيل كجزء من الشرق الأوسط.

ووصل كاتس أمس إلى واشنطن لإجراء عدة لقاءات منها مع مسؤولين في الكونغرس ونظيره الأميركي مايك بومبيو للحديث حول العلاقات مع الدول الخليجية، وبحث الملف الإيراني.