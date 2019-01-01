الرشق يصل بيروت مبعوثا من هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

غزة / سما /

وصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق فجر اليوم الجمعة الى بيروت، مبعوثا من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، وتداعيات الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل اللبنانية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاجتماعية لهم، وعلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.

وأكد الرشق عند وصوله أنه سيبحث ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية مع المسؤولين في لبنان في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية تجاه الإجراءات المذكورة، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار قوانين ومراسيم تقر الحقوق الانسانية والإجتماعية لهم وخصوصا حق العمل.

وأضاف القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن حركته حريصة على السلم الأهلي في لبنان وعلى تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية - الفلسطينية، بما يحقق مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني.