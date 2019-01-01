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طهران: القوات الأمريكية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة لها

الجمعة 19 يوليو 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: القوات الأمريكية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة لها


وكالات

جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر. نحن قلقون من أن تكون سفينة "بوكسر" الأمريكية قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ".

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.

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