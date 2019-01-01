ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الأيام، والحياة الجديدة) الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على إعلان نتائج الثانوية العامة التي وصلت نسبة النجح فيها إلى 69.34%، إضافة إلى قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل مجلس قضائي انتقالي برئاسة أبو شرار.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

أخذ قياسات شقق في صور باهر تمهيدا لهدمها

إعلان نتائج الثانوية العامة وأسماء الأوائل في كل فرع

بتسيلم: تعليمات إطلاق النار الإسرائيلية حبر على ورق

وصول نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة إلى القطاع

وزير العمل اللبناني يأمر بتسهيل إجازات العمل للفلسطينيين

وزير العدل: سنلاحق قضائيا 200 شركة أجنبية تدعم الاستيطان

غرينبلات: إسرائيل هي الضحية ولم ترتكب أخطاء

شكوى بحق محامية عائلة نعالوة

عضوتا الكونغرس عمر وطاليب تعدان لزيارة إسرائيل والأراضي المحتلة

أبو ردينة: القدس هي المفتاح

الحرارة: 50 درجة في البحر الميت

إسرائيل من بين الدول الـ20 الأكثر تقييدا لحرية الدين

الأيام:

الاحتلال يأخذ قياسات البنايات المهددة في وداي الحمص

69.34% نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة والفتيات يتصدرن وبشكل كاسح قوائم الأوائل

قراران رئاسيان بتشكيل مجلس قضاء انتقالي برئاسة أبو شرار وتخفيض سن تقاعد القضاة

نتائج التشريح: إهمال طبي متعمد سبب وفاة الشهيد نصار طقاطقة

تسجيل أعلى درجة حرارة منذ 77 عاما يوم الأربعاء الماضي

وفاة مواطن وإصابة نجليه بانقلاب جرار زراعي في ترمسعيا

النقب: اكتشاف بقايا مسجد من القرنين السابع والثامن الميلادي

وزارة العمل اللبنانية تسهل منح إجازات عمل للاجئين الفلسطينيين إثر الاحتجاجات

غيرنبلات: إسرائيل ضحية وليست مسؤولة عن الصراع

بتسيلم: الطفل شتيوي أصيب في رأسه بعيار ناري أطلقه الاحتلال وهو يلعب أمام منزله

وزير خارجية البحرين يلتقي كاتس بواشنطن: الشعب الإسرائيلي يريد أن يرى راحة البال

لحنة الوفاق تعلن فشل جهودها في تشكيل قائمة عربية مشتركة لانتخابات الكنيست

ألمانيا تحقق في "إعجاب" رئيس بعثتها لدى فلسطين بتغريدات ضد الاحتلال

المعارضة السورية: روسيا تنشر قوات برية للقتال إلى جانب قوات النظام في إدلب

النائب الديمقراطي إلهاب عمر تصب ترامب بـ"الفاشي"

صحيفة بريطانية ترفض حذف مقال يتعلق بباراك

الحياة الجديدة:

الرئيس يخفض سن تقاعد القضاة وينشئ مجلس قضاء انتقالي وأبو شرار يؤدي أمامه اليمين القانونية رئيس للمحكمة العليا ولمجس القضاء الأعلى

أبو ردينة: القدس هي مفتاح السلام والحرب

دلال سلامة: قرارات الرئيس تعزز الجهاز القضائي واستجابة مسؤولة لمتطلبات تعزيز العدالة

69.34% نسبة النجاح في الثانوية العامة

الأحمد: الأمور المتعلقة بعمل اللاجئين أعيدت إلى الحكومة اللبنانية لاستكمال ما تراه مناسبا

هيئة الأسرى: نتائج تشريح الشهيد طقاطقة تؤكد أن سبب الوفاة إهمال طبي

مصرع مواطن من المغير نتيجة حادق انقلاب جرار زراعي

إصابة شاب في مخيم الدهيشة والاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

في نابلس قصص تفوق ممزوجة بـ"جبل" التحدي

التوائم المتفوقات

الأولى في فرع الأدبي دالية ملايشة تطمح بدراسة الترجمة

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أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية الإعلان عن اتحاد حزب العمل وحزب جيشر في قائمة واحدة للمنافسة في الانتخابات المقبلة للكنيست، وإعلان عمير بيرتس رفضه دخول الانتخابات بقائمة واحدة مع حزب ميرتس ما يؤثر على حزب ايهود باراك في الوصول الى نسبة الحسم.

صحيفة هآرتس:

عمير بيرتس زعيم حزب العمل: لن نشارك في حكومة برئاسة نتنياهو

حزب جيشر بزعامة ليفي ابيكاسيس يدخل الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع حزب العمل

حوالي 20 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على إلغاء المهرجانات الموسيقية في الطبيعة من قبل الشرطة

ترمب: البحرية الاميركية أسقطت طائرة إيرانية صغيرة مسيرة في مضيق هرمز

صحيفة معاريف:

التوتر في الخليج: ترمب يعلن أن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز

حزب العمل وحزب جيشر في قائمة مشتركة بالانتخابات المقبلة

عمير بيرتس لـ"معاريف": جيشر سيحصل على ثلاثة مقاعد في العشرة الاولى

عمير بيرتس يرفض تشكيل اتحاد من اليسار مع حزب ميرتس

صحيفة إسرائيل اليوم:

اتحاد حزب العمل وجيشر – اتحاد عمير بيرتس واورلي ليفي في قائمة مشتركة قد يكون في صالح نتنياهو وضد باراك وميرتس

لن يتحد حزب العمل وحزب ميرتس في قائمة واحدة

بيني غانتز: "تهنئ أورلي ليفي على عودتها إلى الساحة السياسية

ترمب: البحرية الأميركية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز