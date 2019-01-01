  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مسيرات العودة ماضية بمختلف أدواتها

الجمعة 19 يوليو 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مسيرات العودة ماضية بمختلف أدواتها


غزة / سما /

أكدت حركة حماس ، أن مسيرات الجمعة الـ67، تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية بمختلف أدواتها السلمية، مشددة على أن "شعبنا أكثر التفافا حولها وقادر على إلزام الاحتلال باستحقاقاتها ومتطلباتها والاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها".

وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إن "الجماهير الفلسطينية التي ستخرج في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة وكسر الحصار تؤكد من جديد، رفضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقائه على أرضنا الفلسطينية وأنها ستواصل مسيرة النضال حتى دحره".

وأضاف القانوع أن "جمعة حرق العلم تأتي للرد على رفعه في بعض العواصم العربية والإسلامية ورفض شعبنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وأن محاولات إضفاء شرعية عليه لن تمر وسيبقى عدو شعبنا وأمتنا الرئيس".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

4 شقيقات توائم حافظات للقرآن يتفوّقن بالتوجيهي

ضابط إسرائيلي: مستعدون لدخول غزة وهزيمة حماس.. المقاومة: ستكون مقبرة لهم

"هآرتس": ذاهبون لمعركة لم تعهدها جبهتنا الداخلية على الإطلاق

إسرائيل تشكر السعودية!

بري : القرار بشأن العمال الفلسطينيين اللاجئين انتهى

اكتشاف مسجد قديم يعود لـ 1200 عام في رهط

الأخبار الرئيسية

هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حرق العلم" الإسرائيلي

رسالة من الرئيس عباس الى الحريري بشأن قرار وزير العمل اللبناني وهذا مفادها..

لا يوجد أحد كامل.. مبعوث ترامب: تل ابيب "ضحية للنزاع" مع الفلسطينيين والضفة ليست محتلة!

الرحدان

وصول نائب العمادي إلى غزة