رفض استئناف الرجوب وتأكيد عقوبة "فيفا" بإيقافه لمدة عام

رام الله / سما /

رفضت محكمة التحكيم الرياضي، أمس الخميس، الاستئناف المقدم من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، وصدقت على قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقافه لمدة عام -حتى الـ23 من أغسطس/ آب المقبل- بتهمة التحريض على الكراهية والعنف.



وكان الرجوب قد أدلى بتصريحات قبل مباراة ودية كانت مقررة يوم 9 يونيو/ حزيران عام 2018 في القدس بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين، حث فيها مشجعي كرة القدم على حرق قمصان وصور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وقامت اللجنة التأديبية التابعة للـ(فيفا) بإيقافه في شهر يوليو / تموز الماضي لمدة 12 شهرا ومنعته من المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري.



تم التصديق على هذا القرار لاحقًا من قبل لجنة الاستئناف التابعة للـ(فيفا)، ومن ثم ذهب الرجوب إلى محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر / تشرين ثان الماضي لطلب إلغاء العقوبة.