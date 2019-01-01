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هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها

الجمعة 19 يوليو 2019 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا سيحاول الكابينت التخفيف الاقتصادي عن السلطة خوفا من انهيارها


القدس المحتلة / سما /

نقل موقع القناة 7 العبرية عن صحيفة "إسرائيل اليوم" قولها إنه من المتوقع أن يناقش الكابنيت قريبا التخفيف الاقتصادي عن للسلطة الفلسطينية من أجل التحايل على القانون لتعويض ما يتم اقتطاعه مما يصرف من رواتب لمنفذي العمليات.

وفقا للصحيفة فقد جرى في الأسابيع الماضية محادثات بين الطرفين لإيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية، وأن هذه المحادثات أجريت بموافقة المستوى السياسي بسبب قلق المؤسسة العسكرية من أن السلطة ستنهار اقتصاديًا.

وفقًا للمخطط المقترح فإن وزارة المالية الإسرائيلية لن تفرض على السلطة الضرائب على الوقود الذي تشتريه من شركات الوقود الإسرائيلية، مما سيعمل على تخفيف الضغط الاقتصادي عليها  حيث سيتم اعفائها من 200 مليون شيكل من الضرائب سنويا.

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