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ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل

الجمعة 19 يوليو 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تحقق في “إعجاب” رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل


رام الله / سما /

بدأت وزارة الخارجية الألمانية تحقيقاً بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى الأراضي الفلسطينية “أعجب” بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد”، الخميس.

وأفادت بيلد أنّ الدبلوماسي كريستيان كليغز أبدى على حسابه على تويتر، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم “كو كلوكس كلان” السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته “أرفع القبعة” لشريط فيديو حول دفاع سيدات فلسطينيات عن طفل يحاول جنود إسرائيليون اعتقاله.

وكان إعجاب آخر حول تغريدة لديوك عن مذبحة ارتكبتها قوات يهودية قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة بيلد إن محتويات التغريدات “غير مقبولة”.

واضاف “لقد بدأنا على الفور تحقيقاً داخلياً لتحديد كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الإعجابات”.

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