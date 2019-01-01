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صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!

الجمعة 19 يوليو 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : أطباء صدمهم ما عثروا عليه في معدة هندي!


وكالات

كشف موقع "ميرور" البريطاني عن قيام أطباء باستخراج 33 قطعة"خردة" من معدة شاب، بما في ذلك أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن اشتكى من ألم شديد في بطنه.

وذكرت التقارير الواردة أن يوغيش ثاكور، عانى أيضا من وجود مواد بلاستيكية في بطنه، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحص الأشعة السينية.

وأخبرت الأم ، الطاقم الطبي في MPN Khare بـ تشاتاربور في الهند، أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكننا فوجئنا عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".

وكان على السيد ثاكور إجراء عملية جراحية بعد اكتشاف الأجسام الحادة في معدته، وسيتلقى أيضا مساعدة نفسية، وفقا للتقارير.

ويعتقد الأطباء أن الرجل قد يعاني من "فساد الشهية"، وهو اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك المصابين لأشياء حادة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال الأطباء أيضا إن ثاكور عانى من تغير في الحالة العقلية: تغيرات عامة في وظائف المخ، أو عيوب في التفكير.

وبحسبما ورد، قال الجراح الذي أجرى العملية إنه صدم لدى عثوره على كل هذه "الخردة" في أحشاء الرجل المصاب.

المصدر: ميرور

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