شركة مدنية تصنع أشلاء متناثرة لاستخدامها في التدريبات

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية 13 بأن الجيش الاسرائيلي قد استأجر شركة مدنية متخصصة في محاكاة الوقائع الافتراضية، وذلك لمحاكاة وقوع عدد كبير من الجرحى في مناوراته التدريبية.

ووفقا للقناة فقد قامت شركة " أكستريم سيموليشن " بمحاكاة سيناريو وقوع عدد كبير من الجرحى في صفوف قوات الجيش الاسرائيلي، وذلك خلال مناورة تدريبة أجراها لواء الدبابات 188 خلال الأيام الماضية في الجنوب، حيث قامت الشركة بصناعة أيادي مقطوعة وأوردة وشرايين وأعضاء أخرى في جسد الإنسان، لاستخدامها وكأنها أشلاء متناثرة خلال التدريبات على سيناريو وقوع عدد كبير من الاصابات في صفوف الجيش في المعارك المقبلة.