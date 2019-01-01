  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركة مدنية تصنع أشلاء متناثرة لاستخدامها في التدريبات

الجمعة 19 يوليو 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة مدنية تصنع أشلاء متناثرة لاستخدامها في التدريبات


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية 13 بأن الجيش الاسرائيلي قد استأجر شركة مدنية متخصصة في محاكاة الوقائع الافتراضية، وذلك لمحاكاة وقوع عدد كبير من الجرحى في مناوراته التدريبية.

ووفقا للقناة فقد قامت شركة " أكستريم سيموليشن " بمحاكاة سيناريو وقوع عدد كبير من الجرحى في صفوف قوات الجيش الاسرائيلي، وذلك خلال مناورة تدريبة أجراها لواء الدبابات 188 خلال الأيام الماضية في الجنوب، حيث قامت الشركة بصناعة أيادي مقطوعة وأوردة وشرايين وأعضاء أخرى في جسد الإنسان، لاستخدامها وكأنها أشلاء متناثرة خلال التدريبات على سيناريو وقوع عدد كبير من الاصابات في صفوف الجيش في المعارك المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

4 شقيقات توائم حافظات للقرآن يتفوّقن بالتوجيهي

ضابط إسرائيلي: مستعدون لدخول غزة وهزيمة حماس.. المقاومة: ستكون مقبرة لهم

"هآرتس": ذاهبون لمعركة لم تعهدها جبهتنا الداخلية على الإطلاق

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

منشق عن الجيش الليبي "يكشف" عن سلاح سري لدى حفتر

الأخبار الرئيسية

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حرق العلم" الإسرائيلي

رسالة من الرئيس عباس الى الحريري بشأن قرار وزير العمل اللبناني وهذا مفادها..

لا يوجد أحد كامل.. مبعوث ترامب: تل ابيب "ضحية للنزاع" مع الفلسطينيين والضفة ليست محتلة!

الرحدان

وصول نائب العمادي إلى غزة

خبير امني اسرائيلي: حماس سجلت إنجازا لا يستهان به بعملية خانيونس