إسرائيل تشكر السعودية!

القدس المحتلة / سما /

قدّمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، الشكر للمملكة العربية السعودية.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" في فيسبوك منشورا قال فيه، إن "المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، يشكر حكومة المملكة العربية السعودية، على سماحها لمسلمي دولة إسرائيل، بدخول المملكة لاداء فريضة الحج، ويدعو الشعب السعودي إلى زيارة الاماكن المقدسة في إسرائيل".

ويعيش في إسرائيل نحو مليون ونصف المليون عربي غالبيتهم من المسلمين، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، لبقائهم داخل حدود إسرائيل بعد قيامها في العام 1948. ويشكّل هؤلاء نحو 18% من إجمالي عدد سكان إسرائيل.

ويدخل حجاجهم إلى السعودية بجوازات سفر أردنية مؤقتة، ذلك أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من وجود تقارب غير مسبوق بين البلدين في السنوات الأخيرة، على ضوء عدائهما الشديد لإيران.