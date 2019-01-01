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5 اصابات بالالعاب النارية منها بتر بيد طفل

الخميس 18 يوليو 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 اصابات بالالعاب النارية منها بتر بيد طفل


نابلس / سما /

اصيب خمسة اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية العامة ثلاثة منهم في مدينة نابلس وواحد في قلقيلية واخر في جنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن اخطر هذه الاصابات لطفل 12 عاما وصل لمستشفى رفيديا بنابلس مصابا ببتر باصبعيه الخنصر والبنصر من يده اليمنى نتيجة عبثه بالمفرقعات شرق نابلس، وقد باشرت وحدة حماية الاسرة والاحداث بإجراءاتها لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأكد ارزيقات أن الشرطة والاجهزة الامنية تعمل على الحد من انتشار المفرقعات والالعاب النارية واستخدامها اثناء الاحتفالات وتمكنت الشرطة من القبض على 13 شخصا في عدد من المحافظات لاستخدامهم هذه الالعاب وضبطت بحوزتهم 255 كرتونة منها، كما حجزت عددا من المركبات واوقفت سائقيها لقيامهم بالتشحيط وتعريض حياة الاخرين للخطر.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم استخدامها وضرورة منع ابنائهم من تداولها او شراؤها لما فيها من خطر على سلامتهم واقلاق راحة المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر.

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