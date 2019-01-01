وفد رفيع المستوى من حماس برئاسة العاروري يزور طهران الاسبوع المقبل

سما / وكالات/

افادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن وفد رفيع المستوى من حركة حماس يتوجه الى العاصمة الايرانية طهران الاسبوع المقبل لبحث ومناقشة ملفات مختلفة.

وقال مصدر قيادي، رفض الكشف عن اسمه، إن الوفد يترأسه صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبعضوية موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، ومسؤول إقليم الخارج بالحركة ماهر صلاح، وأعضاء آخرين.

وووفقا لما اورده موقع عربي 21، نوه المصدر إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة إيرانية، وأن قيادة الحركة ستعقد لقاءات عدة وهامة في إطار تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإيرانية.

يذكر أن عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، وصل إلى روسيا يوم الاثنين الماضي، وعقد لقاءات عدة مع مسؤولين في موسكو.

وأشار أبو مرزوق في تصريحات صحفية، إلى وجود علاقة جيدة بين "حماس" وإيران، داعيا الجميع، خاصة الدول الكبيرة مثل روسيا والصين، إلى الوقوف مع إيران في وجه الحصار الأمريكي، لافتا إلى أن "80 مليون نسمة في إيران يقعون تحت الحصار، وهذا غير شرعي؛ لأن مجلس الأمن هو الوحيد المخول بفرض مثل هذه العقوبات".

في السياق ذاته، التقى وفد من الحركة، برئاسة نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، اليوم الخميس، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت.

وقدم الوفد شرحا وافيا عن الأوضاع في فلسطين، لا سيما تداعيات صفقة القرن على القضية الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها.

وشدد الوفد على تمسك حركة حماس، بالمقاومة خيارا استراتيجيا لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق.



ورحب عبد اللهيان بوفد حماس، مجددا دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيداً بدور حركة حماس وفصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن مقدسات الأمة.