  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية

الخميس 18 يوليو 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية


بيروت /سما/

 بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وتعزيز التنسيق والتعاون لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في حفظ  الامن والاستقرار.

وناقش اللقاء الذي جرى في لعاصمة اللبنانية بيروت بحضور، سفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور، البحث في تسهيل دخول مواد البناء الى المخيمات.

وأكد قائد الجيش للأحمد أن المزيد من التسهيلات والسماح بدخول مواد البناء الى المخيمات الفلسطينية لتغطية الاحتياجات اللازمة لترميم المنازل.

وفي سياق متصل، التقى الأحمد والوفد المرافق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وجرى خلال اللقاء بحث قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان والوضع الامني فيها، والتعاون المشترك من أجل قطع الطريق على أي جهة تريد استغلال التحرك الشعبي داخلها بشأن الاجراءات الخاصة بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

الملك الأردني : أحب قلاية البندورة.. وهذا ما أكرهه (شاهد)

المبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل" مثيرة" عن صفقة القرن وقضية اللاجئين

موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

4 شقيقات توائم حافظات للقرآن يتفوّقن بالتوجيهي

"هآرتس": ذاهبون لمعركة لم تعهدها جبهتنا الداخلية على الإطلاق

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

الأخبار الرئيسية

الرحدان

وصول نائب العمادي إلى غزة

خبير امني اسرائيلي: حماس سجلت إنجازا لا يستهان به بعملية خانيونس

قسام

ضابط إسرائيلي: مستعدون لدخول غزة وهزيمة حماس.. المقاومة: ستكون مقبرة لهم

مرفق رابط النتائج ..إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل

مستوطنون لنتنياهو : ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟