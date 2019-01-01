الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية

بيروت /سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وتعزيز التنسيق والتعاون لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في حفظ الامن والاستقرار.

وناقش اللقاء الذي جرى في لعاصمة اللبنانية بيروت بحضور، سفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور، البحث في تسهيل دخول مواد البناء الى المخيمات.

وأكد قائد الجيش للأحمد أن المزيد من التسهيلات والسماح بدخول مواد البناء الى المخيمات الفلسطينية لتغطية الاحتياجات اللازمة لترميم المنازل.

وفي سياق متصل، التقى الأحمد والوفد المرافق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وجرى خلال اللقاء بحث قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان والوضع الامني فيها، والتعاون المشترك من أجل قطع الطريق على أي جهة تريد استغلال التحرك الشعبي داخلها بشأن الاجراءات الخاصة بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.