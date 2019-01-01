أبو جيش: اقتصادنا يعاني بسبب سياسات واجراءات الاحتلال

رام الله / سما /

قال وزير العمل نصري أبو جيش إن اقتصادنا يعاني من التبعية والهشاشة بفعل السياسات والإجراءات الاحتلالية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني سياسة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، واعتماد سياسات تطوير الإنتاج الوطني من خلال سياسة العناقيد الصناعية والزراعية والسياحية، والانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلم، ودعم وتعزيز برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأوضح خلال حفل تخرج الفوج الحادي والعشرين من طلبة معهد "المستقبل المهني التكنولوجي"، الذي نظم في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أن "معدلات البطالة تنخفض في صفوف خريجي التدريب المهني، وهذا ما يؤكد صوابية توجهكم، والذي تدعمه الحكومة نحو تطوير منظومة وطنية حديثة للتعليم والتدريب المهني والتقني، تساهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل".

وتابع أن "الأوان آن لتعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يحتاجه سوق العمل"، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في التدريب المهني وتحديد ما يحتاجه سوق العمل من المهن والتخصصات للسنوات المقبلة، كما طالب أولياء الأمور إلى تغيير الصورة النمطية عن التدريب المهني والتقني وإرشاد أبنائهم إلى التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل.