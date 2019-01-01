إطفائية بلدية الخليل تُسيطر على عدة حرائق اندلعت في المدينة

الخليل / سما /

سيطرت طواقم إطفائية بلدية الخليل امس على حريق اندلع في أحد المطاعم في منطقة باب الزاوية، وأوضح رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة أيمن ناصر الدين أنّ طواقم الإطفاء قامت بالسيطرة على النيران التي اشتعلت بالمطعم، وحالت دون امتدادها لأماكن أخرى، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما تمكنت طواقم الإطفائية، من إخماد نيران اشتعلت في معرض للأحذية في عمارة في منطقة رأس الجورة بسبب الألعاب النارية، مبيناً أنّ طواقم الإطفائية سيطرت على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي طوابق العمارة.

وأشار ناصر الدين إلى أنّ طواقم الإطفائية تعاملت مع حريق لمكب السيارات في منطقة عين ديربحة، بالإضافة إلى عدد من حرائق الأعشاب في عدة أراضي فارغة في مناطق مختلفة بالمدينة.

وناشد ناصر الدين المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين السلامة العامة، وعدم حرق الأعشاب، وتجنب استخدام الألعاب النارية، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من كافة الأخطار.