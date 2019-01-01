  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطفائية بلدية الخليل تُسيطر على عدة حرائق اندلعت في المدينة

الخميس 18 يوليو 2019 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطفائية بلدية الخليل تُسيطر على عدة حرائق اندلعت في المدينة


الخليل / سما /

 سيطرت طواقم إطفائية بلدية الخليل امس على حريق اندلع في أحد المطاعم في منطقة باب الزاوية، وأوضح رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة أيمن ناصر الدين أنّ طواقم الإطفاء قامت بالسيطرة على النيران التي اشتعلت بالمطعم، وحالت دون امتدادها لأماكن أخرى، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما تمكنت طواقم الإطفائية، من إخماد نيران اشتعلت في معرض للأحذية في عمارة في منطقة رأس الجورة بسبب الألعاب النارية، مبيناً أنّ طواقم الإطفائية سيطرت على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي طوابق العمارة.

وأشار ناصر الدين إلى أنّ طواقم الإطفائية تعاملت مع حريق لمكب السيارات في منطقة عين ديربحة، بالإضافة إلى عدد من حرائق الأعشاب في عدة أراضي فارغة في مناطق مختلفة بالمدينة.

وناشد ناصر الدين المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين السلامة العامة، وعدم حرق الأعشاب، وتجنب استخدام الألعاب النارية، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من كافة الأخطار.

الأكثر قراءة اليوم

الملك الأردني : أحب قلاية البندورة.. وهذا ما أكرهه (شاهد)

المبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل" مثيرة" عن صفقة القرن وقضية اللاجئين

موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

4 شقيقات توائم حافظات للقرآن يتفوّقن بالتوجيهي

"هآرتس": ذاهبون لمعركة لم تعهدها جبهتنا الداخلية على الإطلاق

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

الأخبار الرئيسية

الرحدان

وصول نائب العمادي إلى غزة

خبير امني اسرائيلي: حماس سجلت إنجازا لا يستهان به بعملية خانيونس

قسام

ضابط إسرائيلي: مستعدون لدخول غزة وهزيمة حماس.. المقاومة: ستكون مقبرة لهم

مرفق رابط النتائج ..إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل

مستوطنون لنتنياهو : ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟