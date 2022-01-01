حماس ترد على تصريحات جعجع والذي اتهم فيها الحركة بتسييس التحركات الفلسطينية بلبنان

غزة / سما /

ردت حركة حماس، اليوم الخميس، على تصريح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، والذي اتهم فيه حركة حماس بتسييس التحركات ضد إجراءات وزير العمل.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها: إن حركة حماس ومنذ اللحظة الأولى للإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد اللاجئين الفلسطينيين، أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وأوضحت الأسباب القانونية والاجتماعية لهذا الرفض، وطالبت الوزير بالتراجع الفوري، نظراً لخطورة الإجراءات وتداعياتها السلبية.

وأوضحت الحركة، أنها تقف إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدافع عنهم بشرف، وتتبنى مصالحهم، وترفض المس بوضعهم القانوني والسياسي، وكل ما يلحق الضرر بهم.

وأضافت: إن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية حركة حماس بــ"تسييس" التحركات، وتوظيفها في استقطاب الشارع مع حلفائها ومنهم حزب الله ضد السلطة الفلسطينية، هو اتهام باطل وينافي الحقيقة، وهو محاولة من جعجع لتشويه صورة الحراك الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقلانية، وكان يعبر عن الرفض الفلسطيني الشامل للإجراءات التعسفية التي اتخذها وزير العمل.

وتابعت: إننا ندعو جعجع وحزبه ووزير العمل إلغاء الإجراءات فوراً، وإلى البقاء ضمن مربع التفاهم الوطني اللبناني، الذي برز اليوم من خلال النقاش الحكيم والمسؤول الذي جرى داخل المجلس النيابي، والذي يؤكد على استثناء اللاجئين الفلسطينيين من المعاملة كالعامل الأجنبي.

وأكدت حركة حماس على عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية وحرصنا على الحوار الشامل لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.