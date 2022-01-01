وصول نائب العمادي إلى غزة

غزة / سما /

وصل خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

ويرافق الحردان في الزيارة، وفد فني سيتابع ويشرف على تنفيذ عملية خط كهرباء 161 الذي سيتم إمداد القطاع به وذلك ضمن تنفيذ تفاهمات الهدوء وكسر الحصار بين حماس وإسرائيل برعاية عدة أطراف.

وكان الوفد أجرى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين منهم شركة الكهرباء، لمتابعة ذات القضية. حيث كان وصل غزة منذ أسابيع لمتابعة تنفيذ المشروع من خلال مسح ميداني أجراه عند الحدود الشرقية لمدينة غزة بهدف إمداد الخط منها.

ورجحت مصادر فلسطينية، منذ أيام أن يصل الوفد يوم السبت أو الأحد، إلا أنه وصل اليوم ضمن تفاهمات سابقة مع الفصائل كان كشف عنها هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية خلال تصريحات سابقة منذ أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، إن وفداً قطرياً، يصل اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأوضحت القناة، أن الوفد القطري، سيناقش إنشاء مستشفى جديد بالقطاع، مشيرةً إلى أن الدفعة المالية، ستدخل إلى القطاع نهاية الشهر الجاري.