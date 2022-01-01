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المالكي يُودع القنصل الإسباني لانتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين

الخميس 18 يوليو 2019 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، القنصل الإسباني المعتمد لدى دولة فلسطين رافاييل جونزاليز دي كارياجا، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد المالكي بالجهود التي بذلها السفير دي كارياجا في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مثمناً العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، داعياً اسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين، لأهميته في حماية مبدأ حل الدولتين.

من جانبه، شكر القنصل الإسباني طاقم وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونهم المستمر، والذي ساهم في نجاح مهامه لدى دولة فلسطين، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وتمنى المالكي للقنصل الإسباني التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

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