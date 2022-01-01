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طهران: وفد حماس يلتقي مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني

الخميس 18 يوليو 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: وفد حماس يلتقي مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني


طهران /وكالات /

 التقى وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، اليوم الخميس ، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت.

وضم الوفد ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، ومسؤول العلاقات الإعلامية عبد المجيد العوض.

وقال بيان صادر عن حماس ان الوفد قدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في فلسطين، لا سيما تداعيات صفقة القرن على القضية الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب وحق اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها.

وشدد الوفد على تمسك حركة حماس بالمقاومة لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق.

من جهته، رحب عبد اللهيان بوفد حماس، مجدداً دعم بلاده للشعب ومقاومته الباسلة، مشيداً بدور حركة حماس وفصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة.

وفي نهاية اللقاء ثمن الجانبان العلاقة الإيجابية بينهما، مؤكدين استمرارهم بخدمة القضية المركزية للأمة.

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