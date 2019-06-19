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هيئة الاسرى تعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد طقاطقة

الخميس 18 يوليو 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى تعلن نتائج تشريح جثمان الشهيد طقاطقة


رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أنّ نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد نصار طقاطقة، تفيد بتعرضه لإهمال طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي حاد ادى إلى وفاته.
وأكدت الهيئة أنّ عملية التشريح إستمرت لخمس ساعات، وأنه تم أخذ عينات من جسمه، ومن الأدوية التي اعطيت له بعد إعتقاله من قبل الاطباء التابعين لإدارة السجون، وسيتم فحصها لمعرفة مدى تأثيرها على جسد الشهيد طقاطقة.
وأضافت الهيئة "حكومة الإحتلال وإدارة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كون هذا النوع من الإلتهاب ينتج عنه اعراض خارجية على الجسد، وكان من المفترض تحويله فورا الى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، ولكنه ترك وحيدا يصارع المرض في زنزانته الإنفرادية في عزل نتسيان، كما ظهرت على ذراعيه وقدميه آثار القيود الحديدية".
الاسير طقاقطة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، واستشهد صباح يوم الإثنين 16/7/2019 في عزل نتسيان في الرملة.
 

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