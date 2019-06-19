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الجامعة العربية تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير طقاطقة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية

الخميس 18 يوليو 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير طقاطقة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية


القاهرة /سما/

 حملت جامعة الدول العربية، السلطات الاسرائيلية، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير المعتقل نصار طقاطقة داخل جدران العزل الانفرادي خلال فترة التحقيق، الأمر الذي يكشف ممارسة المحققين لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وقال الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الجامعة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى المعتقلين في سجونها وتحذر من هذه الممارسات في اطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه، وأدى إلى استشهاد اعداد من الأسرى كان آخرهم الشهيد نصار الذي اعتقل في 19/6/2019.

 وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومتابعة هذه القضية بما يضمن المساءلة الدولية لسلطات الاحتلال عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف لسجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى.

وأكد ضرورة قيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بدورها الانساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال الاسرائيلي في التنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، كذلك الالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وذلك في استهداف واضح ومباشر للأسرى الفلسطينيين.

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