غنيم يبحث مع بعثة البنك الدولي إنجاز المشاريع وفق الخطط المعدة

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي كنثان شنكار، التطورات الجارية في مشاريع الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي، وأهمية العمل لحل كافة الإشكاليات للمضي قدما وتحقيق الإنجاز المطلوب في تحسين خدمة الصرف الصحي.

وبحث اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، في مقر سلطة المياه، مشروع محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، وخطة سلطة المياه لاستكمال المرحلة المتبقية في المشروع للعمل بما يضمن العمل بكفاءة، حيث يعتبر هذا المشروع بالغ الأهمية لما يشكله من نظام متكامل لحل مشكلة الصرف الصحي.

وناقش اللقاء مشروع محطة معالجة الخليل، والإجراءات التي اتخذتها سلطة المياه في تنفيذ المشروع الذي يعتبر حيويا للمنطقة.

وأكد غنيم أن سلطة المياه ستمضي قدما في تنفيذ مشروع المحطة ضمن الخطة المحددة والموقع المخصص لإقامتها، مع الأخذ بعين الاعتبار تخوف السكان لضمان السلامة البيئية والصحية، وأيضا خدمة أهل المنطقة من خلال معالجة المياه العادمة الجارية، وإعادة استخدامها لري المزروعات.

وأوضح أن سلطة المياه تعمل لحل مشكلة المجاري المتدفقة في وادي السمن مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الخيارات الفنية والبيئية.

بدوره، أكد كنثان دعم البنك الدولي واهتمامه بدعم قطاع المياه في البنى التحتية وتطوير القدرات والبناء المؤسساتي للقطاع.