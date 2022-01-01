فلسطين وايطاليا تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع القنصل الايطالي العام فابيو سوكولوفيتش، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، اليوم الخميس، ضرورة عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال – الفلسطيني الايطالي المشترك الذي يضم رجال أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، مشددين على أهمية استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين فلسطين وايطاليا، وفتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات.

وأعرب العسيلي عن شكره لدعم الحكومة الايطالية للمشاريع التنموية والاقتصادية في فلسطين، لا سيما الدعم الايطالي لمشروع تطوير سلسلة قيمة الأحذية، الذي يساهم بالنهوض بواقع صناعة الأحذية والجلود في الخليل.