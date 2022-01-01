الأحمد يلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

بيروت /سما/

التقى موفد الرئيس محمود عباس، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الخميس، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة.

وحضر اللقاء سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات.

وقال الاحمد ان "للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اهمية خاصة في معالجة الاوضاع المعيشية والحياتية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين هم ليسوا باجانب ولا بوافدين. وقد برز دورها في الازمة الحالية التي اثارتها طريقة تطبيق قانون العمل في لبنان. واكدنا ضرورة معالجة هذه الازمة بالحوار والحوار فقط بعيدا عن أشكال التوتر ومحاولات استغلال هذه المشكلة".

واضاف الاحمد "جرى خلال اللقاء الاتصال مع الرئيس محمود عباس الذي اكد على ذلك وعلى الالتزام بمعالجة المشكلة بالحوار فقط ودعوة ابنائنا في المخيمات الى الهدوء وتلمس النتائج التي بدأت تظهر. وكان هناك تفاهم مشترك على طريقة المعالجة التي بدأت ملامحها تظهر بوضوح كامل، كما اعلن عن ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلن ان الملف سيحال الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة."

واشار الى انه تم الاتفاق مع منيمنة على اهمية متابعة الحوار الهادئ واستمرار العمل من اجل معالجة كيفية تحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المستويات كافة .