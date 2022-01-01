دائرة شؤون اللاجئين تبدأ إجراءات تنفيذ مشروع ملعب ومسرح في مخيم عقبة جبر

أريحا /سما/

بدأت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير اليوم الخميس، بإجراءات التنفيذ لمشروع انشاء ملعب ومسرح وساحات خارجية في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار لصالح اللجنة الشعبية في المخيم، بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن الدائرة ستواصل العمل على تلبية احتياجات اللاجئين والمخيمات من مشاريع حيوية ذات أولوية تساهم في تحسين ظروفهم الحياتية، وتخفيف معاناتهم بما يعزز صمودهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام1948، طبقا لما ورد في القرار 194 .

وشكر أبو هولي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويله للمشروع ولكل الجهود التي تكاتفت وتعاونت من أجل تنفيذه.