ابو هولي: إجراءات تنفيذ مشروع حيوي في مخيم عقبة جبر

رام الله /سما/



التاريخ:18/7/2019

بدأت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم بإجراءات التنفيذ لمشروع انشاء ملعب ومسرح وساحات خارجية في مخيم عقبة جبر - اريحا لصالح اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان الدائرة ستواصل العمل على تلبية احتياجات اللاجئين والمخيمات من مشاريع حيوية ذات اولوية تساهم في تحسين ظروفهم الحياتية وتخفيف معاناتهم بما يعزز صمودهم لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

وشكر د. ابو هولي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويله للمشروع ولكل الجهود التي تكاتفت وتعاونت من أجل تنفيذه .

