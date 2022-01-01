جعجع: التحركات الفلسطينية سياسية ويقف وراءها "حماس وحزب الله"

بيروت /سما/

قال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" الخميس، إنّ التحركات التي تجري في المخيمات الفلسطينية خلفيتها سياسية بحتة، إذ ان بعض القوى الفلسطينية كـ"حماس" وأخرى لبنانية كحزب الله يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين "حماس" وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى

وأضاف جعجع تعليقاً على ما تشهده بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان من تحركات احتجاجية، في بيانٍ صدر عنه ونشره موقع القوات اللبنانية، أنّ التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، سيّما ان وزير العمل قد أخذ في الاعتبار بما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون.

وأوضح، انني أشكر السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الرئيس محمود عباس على موقفه المشرف، وأدعو كل الإخوة الفلسطينيين الموجودين على الاراضي اللبنانية عدم الأخذ بالشائعات والتشويه المتعمد لقرار وزير العمل، وأدعوهم للهدوء والسكينة لأن قرار وزير العمل هو مجرد تنظيم لما يسمح به القانون من اعمال لهم في لبنان".

وأشار، أتأسف لتصاريح بعض المسؤولين اللبنانيين المتسرعة والشعبوية، ولما كتبته بعض الاقلام من خلفية سياسية بحتة، والتي كانت في أساس عدم وجود دولة في لبنان منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا".