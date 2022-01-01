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جرافات الاحتلال تدمر"حارس الجبل"

الخميس 18 يوليو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تدمر"حارس الجبل"


رام الله / سما /

دمرت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، اراض زراعية، وصادرت "كرفانا" في قرية عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، ان جرافات الاحتلال وصلت لمنطقة "خلة اللحام" جنوب عصيرة ترافقها دوريات عسكرية اسرائيلية، وشرعت بتدمير الطرق الزراعية التي قامت البلدية وبالتعاون مع اتحاد لجان الرعاية الصحية بافتتاحها وشقها لتمكين المواطنين من الوصول الى اراضيهم كما قامت باغلاق 3 طرق اخرى بالسواتر الترابية.

واضاف دغلس ان المشروع الذي يحمل اسم "حارس الجبل" قام بشق طرق فرعية ورئيسية للمواطنين بطول 13 كليو مترا ليتمكن المواطنين من الوصول الى اراضيهم وعدم السماح للمستوطنين بالاستيلاء على المزيد من اراضي المواطنين في المنطقة.

وقال دغلس ان قوات الاحتلال دمرت المشروع بحجة عدم السماح بالعمل في مناطق "ج" وصادرت "كرفانا" تعود ملكيته لاحد المواطنين قبل انسحابها من المكان.

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