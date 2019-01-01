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قوات الاحتلال تعتقل 15مقدسياً احتفلوا بالتوجيهي شرق القدس

الخميس 18 يوليو 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 15مقدسياً احتفلوا بالتوجيهي شرق القدس


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 15 شاباً شرق مدينة القدس المحتلة بسبب إطلاق ألعاب نارية خلال احتفالاتهم بالنجاح في الثانوية العامة 2019.

ووفقاً لموقع المستوطنين 7، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل البحث عن شبان آخرين احتفلوا بفرحة نتائج الثانوية العامة في فلسطين بإطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأشار الموقع الإسرائيلي بأن المستوطنين في الضفة وشرق القدس المحتلتين اشتكوا من دوي انفجارات قوية وإطلاق نار كثيف قرب المستوطنات مما أثار حالة من الخوف الشديد لدى المستوطنين.

وزعم المستوطنين أن الرصاص الذي أطلقه الفلسطينيون خلال احتفالاتهم في النجاح بـ نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019 وصل إلى منازلهم وسياراتهم مما شكل خطراً على حياتهم.

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