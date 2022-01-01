نابلس تحصد 7 مقاعد من بين العشرة الاوائل على مستوى الوطن

نابلس / سما /

حصدت محافظة نابلس (7 مقاعد) من ضمن العشرة الاوائل على مستوى الوطن في مختلف فروع امتحان الثانوية العامة (الانجاز) الذي اعلنت وزارة التربية والتعليم نتائجه اليوم الخميس.

ففي الفرع العلمي، حصد الطالبان سامي داوود حمدان من مدرسة الثانوية الاسلامية، ومحمود نعيم سليم ابو عيشة من مدرسة الصلاحية الثانوية للبنين، المقعد الاول (مكرر) على مستوى محافظات الوطن بحصول كل منهما على معدل 99.7%، فيما حصلت الطالبة رهف سعد "محمد عادل" حمادة من مدرسة العائشية الثانوية للبنات، والطالب وسيم هيثم شحاده شحاده من مدرسة سبسطية الثانوية المختلطة على المقعد السادس مكرر من بين العشرة الاوائل بحصول كل منهما على معدل 99.6%، اي بفارق (عُشُر علامة) عن المرتبة الاولى.

أما في الفرع الادبي، فقد حصلت الطالبة مها بشار "محمد باسم" شعار من مدرسة سمير سعد الدين على المقعد الثالث (مكرر) بمعدل 99.1%، بينما حصلت الطالبة حلا عبد الرحمن أحمد سيف من مدرسة جمال عبد الناصر على المقعد الخامس من بين العشرة الاوائل بمعدل 99%.

وفي فرع الاقتصاد المنزلي حصل الطالب شادي غسان مقبول (دراسة خاصة) على المرتبة الاولى بحصوله على معدل 94.5%.

واعرب مدير تربية وتعليم نابلس أحمد صوالحة عن سعادته وفخره بهذه النتائج، مهنئا الطلبة المتفوقين وذويهم ومعلميهم على هذا الانجاز الطيب، ومعربا عن شكره لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الوطني بامتياز.

هذا وقال الطالب الاول (مكرر) على مستوى الوطن في الفرع العلمي، داوود حمدان، أنه كان يتوقع حصوله على هذا المعدل، مشيرا الى ان الفضل في ذلك يعود لأهله ومعلميه وكافة الاصدقاء الذين وقفوا الى جانبه.

وأوضح انها كانت مسيرة صعبة، خاصة التحضيرات للامتحان في فترة شهر رمضان، ولكنه تمكن من تخطيها وتحقيق التفوق.

واضاف داوود انه ينوي دراسة الطب والتخصص في جراحة الاعصاب، لاعتقاده انه يمكن مساعدة الناس من خلال هذا التخصص.

أما الطالب الاول (مكرر) في الفرع العلمي على مستوى الوطن محمود ابو عيشة، فقد قال انها كانت تجربة شاقة ومليئة بالتوتر، خاصة قبل وخلال الامتحانات ومن ثم فترة انتظار النتائج، مضيفا ان النتيجة التي حصل عليها قد انسته كل التعب.

واضاف ابو عيشة انه يرغب في دراسة الطب في جامعةالنجاح الوطنية.

وقالت الطالبة مها بشار شعار التي حصلت على المقعد الثالث (مكرر) في الفرع الادبي ان النتيجة شكلت مفاجأة سعيدة بالنسبة لها. واضافت انها لديها موهبة الرسم وتعرب بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية والتخصص في مجال تصميم الديكور المنزلي. وتعيش مها ضمن اسرة تشمل 7 اخوات واخ واحد.

هذا وقد شهدت محافظة نابلس اجواء فرح كبير فور اعلان النتائج، وشرع المبتهجون باطلاق الالعاب والمفرقعات النارية في السماء رغم تحذيرات الشرطة والجهات المختصة بعدم اقتناء واستعمال هذه الالعاب نظرا لخطورتها، فيما أطلق آخرون العنان لابواق سياراتهم التي اخذوا يجوبون فيها مختلف الشوارع، بينما لوحظت حلقات من الدبكة الشعبية في اكثر من موقع تعبيرا عن الفرح.