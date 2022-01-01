وزير النقل والمواصلات عاصم سالم يلتقي وزير الطيران المدني المصري

القاهرة /سما/

إلتقى وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالفريق يونس المصري وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية ، حيث جاء هذا اللقاء خلال زيارة الوزير سالم لجمهورية مصر العربية لإتمام كافة الإستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام ونقل حجاج المحافظات الجنوبية عبر مطار القاهرة الدولي الى الديار الحجازية.

واستهل الفريق يونس المصري اللقاء مرحباً بالوزير سالم وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية ذياب اللوح ، مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر وفلسطين حكومةً وشعباً ، كما أكد سيادته ان وزارة الطيران المدني لن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم لتيسير موسم الحج لهذا العام ونقل الحجاج الفلسطينيين ، موضحاً حرص وزارته على مد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء العرب.

ومن جانبه شكر الوزير سالم الفريق يونس المصري على حفاوة إستقباله معبراً عن سعادته بالتعاون الدائم بين البلدين والذي إنعكست آثاره على المواطن الفلسطيني من خلال توفير وسائل النقل الجوي الحديثة لتسهيل رحلة الحج على حجاج المحافظات الجنوبية، كما شكر معاليه جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة على مواقفهم الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية مؤكداً على صلابة العلاقة و العمق الإستراتيجي للشعب الفلسطيني مع نظيره المصري.