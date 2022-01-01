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موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة

الخميس 18 يوليو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : حدث "مثير للاهتمام" وقع الليلة مع فلسطيني على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واللا نيوز" العبري، إنّ فلسطيني حاول التسلل مساء الأربعاء، داخل السياج الفاصل قرب قطاع غزة، رافعاً يديه وملابسه أمام قوة "جولاني".

وأضاف الموقع العبري على لسان مراسله "أمير بوخبوط"، أنّ حدث مثير للاهتمام وقع الليلة الماضية على حدود قطاع غزة، حيثُ جاء فلسطيني إلى السياج، وتوقف أمام قوة جولاني، ورفع ملابسه لإظهار أنه غير مسلح لكنه لم يعبر السياج.

وأشار، إلى أنّه لم يتم اعتقاله من قبل  قوة جولاني، رغم أنه عبر المنطقة المحظورة على الفلسطينيين دخولها، ثم جاءت قوة الضبط الميداني التابعة لحماس واعتقلته.

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