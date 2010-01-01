إنتر ميلان يحول اهتمامه إلى كافاني بعد استبعاد لوكاكو

وكالات / سما /

قرر نادي إنتر ميلان لكرة القدم تحويل اهتمامه نحو إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بعد استبعاد روميلو لوكاكو من قائمته في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء انسحاب فريق النيرازوري من صفقة المهاجم الدولي البلجيكي بسبب استمرار مجلس إدارة مانشستر يونايتد في المطالبة بأكثر من 80 مليون يورو قبل الموافقة على التخلي عنه.

وذكرت صحيفة “كوييري ديللو سبورت” الإيطالية إن إنتر ميلان يرفض دفع مثل هذا المبلغ للتعاقد مع كافاني ، ولهذا السبب فقد قرر التوجه إلى كافاني الذي يعتبره بديلاً مناسباً للغاية.

وأشارت الصحيفة بأن مهاجم نابولي السابق يعتبر خياراً أرخص من الناحية المالية ، نظراً لأنه يبلغ من العمر 32 عاماً ولم يتبق سوى عام واحد فقط على عقده مع باريس سان جيرمان.

وأحرز المهاجم الأوروجواياني 193 هدفاً في 279 مباراة مع باريس سان جيرمان وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي ، فيما خاض أكثر من 100 مرة مع نابولي بين عامي 2010 و 2013.