فلسطين تستضيف اجتماع الاشتراكية الدولية في 30 الجاري

رام الله / سما /

من المقرر أن تستضيف دولة فلسطين في الثلاثين من الشهر الجاري اجتماعا للاشتراكية الدولية، بدعوة من مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح"، وبمشاركة من جبهة النضال الشعبي والمبادرة الوطنية.

وسيناقش الاجتماع مجمل التطورات السياسية الفلسطينية والاقليمية والدولية، وانسداد الأفق السياسي في الشرق الأوسط، بسبب الانتهاكات والاجراءات الاسرائيلية، والسبل الكفيلة لحماية حل الدولتين كخيار سياسي يجمع عليه المجتمع الدولي، ودعم القضية الفلسطينية.

وحسب بيان للمفوضية الدولية، فعقد الاجتماع في فلسطين يعد بمثابة دعم دولي كبير لشعبنا في هذه المرحلة التي تواجه فيه القضية الفلسطينية مشاريع التصفية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاحتلال.

يذكر أن الاشتراكية الدولية تضم في عضويتها 162 منظمة وحزبا سياسيا من القارات الخمس في العالم