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أبو سيف يبحث مع القنصل الإيطالي العام آفاق التعاون الثقافي

الخميس 18 يوليو 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف مع القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، آفاق التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمجال الثقافي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم الخميس.

وشدد أبو سيف على عمق العلاقات الفلسطينية الإيطالية وموقف إيطاليا حكومة وشعباً الداعم للقضية الفلسطينية في العديد من المجالات خاصة المجال الثقافي، في ظل ما يعاني منه الفلسطينيون جراء سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً لأهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الدولتين من خلال طرح برامج ثقافية فنية مشتركة.

وأكد أبو سيف اهتمام الوزارة ببرنامج التبادل الثقافي الإيطالي في سبيل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين من خلال إقامة أسابيع ثقافية فلسطينية إيطالية مشتركة.

بدوره أكد سوكولوفيتش دعم بلاده لدولة فلسطين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب الثقافي باعتبار الثقافة جسراً مهماً بين الشعوب، مشيراً إلى أن الثقافة الفلسطينية دائمة الحضور والتأثير في المشهد الإيطالي من خلال ترجمة العديد من المؤلفات والدراسات، خاصة في مجال الشعر والفنون.

#عاطف أبو سيف

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