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مستوطنون لنتنياهو : ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟

الخميس 18 يوليو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون لنتنياهو : ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من المستوطنين المنتمين لمنظمة "النصر الإسرائيلي"، انطلقوا بمسيرة ضد ما أسموه "السياسة اللينة" التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه حركة حماس في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون بطاقات خضراء وبيضاء، وجاءت المظاهرة على شكل مواكب من السيارات تسير في الشوارع الرئيسية، وأخرج النشطاء البطاقات من نوافذ السيارات كنوع من أنواع الاحتجاج.

وقال أحد منظمي المسيرة، إن حماس كانت في البداية ترسل الفدائيين لتفجير أنفسهم في تل أبيب، ثم قصفت المدينة بالصواريخ، وفي النهاية تحصل على حقائب من الدولارات كنتيجة لسياساتها.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها رسائل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟

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