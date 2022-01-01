ما حقيقة خطوبة حلا الترك؟ وكيف ردت على الأمر؟

وكالات / سما /

تصدّر بشكل مفاجئ هاشتاغ “خطوبة حلا الترك”، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، من خلال نشر عدد كبير من التغريدات التي تتحدث عن الموضوع، متسائلين عن حقيقة الأمر وعن هوية العريس.

وسارعت الفنانة الشابة إلى توضيح الأمر من خلال منشور كتبته عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وقالت فيه: “يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي”.

ووسط البلبلة الحاصلة على تويتر، استغل الشاب ريان جيلر الأمر للحديث عنه عبر السوشيال ميديا، وترك تعليقا عبر صفحته قال فيه: “حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لإيقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله”، الأمر الذي عرضه للكثير من التعليقات الساخرة واتهامه باستغلال أي شيء ليظهر ويحصل على الشهرة.