  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ما حقيقة خطوبة حلا الترك؟ وكيف ردت على الأمر؟

الخميس 18 يوليو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة خطوبة حلا الترك؟ وكيف ردت على الأمر؟


وكالات / سما /

تصدّر بشكل مفاجئ هاشتاغ “خطوبة حلا الترك”، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، من خلال نشر عدد كبير من التغريدات التي تتحدث عن الموضوع، متسائلين عن حقيقة الأمر وعن هوية العريس.

وسارعت الفنانة الشابة إلى توضيح الأمر من خلال منشور كتبته عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وقالت فيه: “يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي”.

ووسط البلبلة الحاصلة على تويتر، استغل الشاب ريان جيلر الأمر للحديث عنه عبر السوشيال ميديا، وترك تعليقا عبر صفحته قال فيه: “حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لإيقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله”، الأمر الذي عرضه للكثير من التعليقات الساخرة واتهامه باستغلال أي شيء ليظهر ويحصل على الشهرة.

#حلا الترك

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط النتائج.. التربية: نتائج الثانوية العامة ستعلن صباحاً

بالفيديو.. "الشاباك" يزعم احباط عملية نقل أموال لحماس من غزة إلى الضفة واعتقال الخلية

الملك الأردني : أحب قلاية البندورة.. وهذا ما أكرهه (شاهد)

تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

باراك يقاضي صحيفة بريطانية بعد تقرير التسلل لمنزل "تاجر جنس" أميركي

وزير العمل اللبناني: تقديم كل التسهيلات لحصول الفلسطينيين على أجازات عمل

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل

مستوطنون لنتنياهو : ألم يزعجك أن حماس تضربك بشكل مستمر؟

الرئيس يحل مجلس القضاء الاعلى وينشئ مجلس قضاء انتقالي ويخفض سن تقاعد القضاة

القناة السابعة : وفد قطري يصل غزة اليوم والدفعة المالية نهاية الشهر

المبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل" مثيرة" عن صفقة القرن وقضية اللاجئين