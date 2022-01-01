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المركز الفلسطيني والممثلية الكندية يوقعان مشروع "دمج النساء بالمخيمات"

الخميس 18 يوليو 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل والممثلية الكندية في الأراضي الفلسطينية اتفاقاً لتمويل مشروع تعزيز استجابة ودمج النساء في المخيمات الفلسطينية للوصول الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واستهدف المشروع كلاً من مخيمات الفوار والعروب والدهيشة وعايدة، وهدف لتعزيز استجابة النساء في المخيمات للوصول الى التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال أنشطة متعددة يستهدفها المشروع إضافة الى تفعيل نظام التحويل في المخيمات الفلسطينية وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مراكز النشاط النسوي في المخيمات الفلسطينية ووقع الاتفاقية كلا من جميل الدرباشي رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني في حين وقع "Douglas Scott Proudfoot"  الممثل الكندي في الأراضي الفلسطينية والجدير ذكره أن التوقيع تم في القنصلية الكندية في رام الله وفي مكاتب المركز الفلسطيني في الخليل.

#الممثلية الكندية #المخيمات

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