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الاشغال وسلطة المياه تبحثان سير العمل في مشاريع محطات المياه

الخميس 18 يوليو 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د محمد زيارة ورئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من مشاريع محطات معالجة وتحلية المياه في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال إجتماعهم في مقر سلطة المياه، حيث تم بحث سير العمل في المشاريع والعقبات التي تواجهها، من أجل تجاوزها والمضي في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

كما تم التطرق الى واقع المياه في قطاع غزة، والمشاريع التي تنفذها سلطة المياه في القطاع.

وأكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود للرقي بقطاع المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات، واتفقا على تذليل العقبات امام بعض المشاريع والاسراع في انجازها.

#وزير الاشغال

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