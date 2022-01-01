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ثلثا أطفال "إسرائيل" يتعرضون لمشاهد إباحية

الخميس 18 يوليو 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلثا أطفال "إسرائيل" يتعرضون لمشاهد إباحية


القدس المحتلة / سما /

أظهرت دراسة حديثة قام بها معهد " MOFET"، أن حوالي 80‎%‎ من الأطفال اليهود ممن هم دون سن 13 عاماً، يتعرضون لمشاهد المقاطع الإباحية عبر الإنترنت.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، تعد هذا الدراسة جديدة، وقدمت مؤخرًا في المؤتمر الدولي لمعهد "موفيت" للبحث والتطوير في المناهج وأعضاء هيئة التدريس بوزارة التعليم.

وأوضحت الدراسة، أن الأولاد يتعرضون للمواد الإباحية في سن مبكرة أكثر من الفتيات، كما أن معظم الأولاد يتعرضون للمواد الإباحية وهم في المدارس الابتدائية، ويتعرض 25٪ من الأولاد لهذه المواد في الصف السابع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثون وجدوا أن 83٪ من الشباب مارسوا الجنس حتى سن 18 عامًا، من بين الشباب الذين أعلنوا عن علاقات كاملة، وقال 59٪ إنهم يستخدمون دائمًا وسائل منع الحمل، بينما قال 21٪ آخرون أنهم استخدموها دائمًا أو لأوقات.

وحول طريقة حصول الشباب على معلومات عن الجنس؟ أظهرت الدراسة أن حوالي 30 ٪ أفادوا أن الإنترنت هو المصدر الرئيسي للمعلومات حول النشاط الجنسي. وتتلقى الفتيات معلومات عن النشاط الجنسي من خلال محادثة مع محيطهن بدلاً من الأولاد، ويتحدثن أكثر قليلاً عن الموضوع مع مسؤولي المدارس أو الآباء أو الأصدقاء.

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