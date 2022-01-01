الشعبية تهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح وتخص المتفوقين وأبناء الشهداء والأسرى

غزة / سما /

هنأ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر طلاب الثانوية العامة بالنجاح، وخص منهم المتفوقين وأبناء الشهداء والأسرى، معرباً عن أمنياته لهم بمستقبل زاهر يُسهم في بناء الوطن وفتح آفاق التطور والنجاح على كل المستويات.

وعبّر مزهر عن فخره بالطلبة المتفوقين وبذويهم الذين هيئوا لهم كل الإمكانيات والمناخات والظروف من أجل الوصول إلى مراتب النجاح رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا.

وشكر مزهر الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والمعلمين في خدمة الطلبة وإنجاح المسيرة التعليمية بشكلٍ عامٍ، وامتحان الثانوية العامة بشكلٍ خاصٍ.

وشدد مزهر على ضرورة أن تتحمّل الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وإدارات الجامعات مسئولياتها في التخفيف عن الطالب من أعباء وتكاليف الدراسة، ارتباطاً بالظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني وخصوصاً في القطاع، وذلك عبر إقرار إجراءات وسياسات للتخفيف عن أعباء الدراسة، وأهمها اتخاذ قرار واضح بتخفيض الرسوم الجامعية وصولاً لمجانية التعليم، والاهتمام بالطلبة من أبناء الشهداء والأسرى فهم أمانة في أعناقنا ويجب أن نوفر لهم كل مقومات الدراسة والتميز والتفوق.