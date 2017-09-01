الخارجية تعلن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات بالمحافظات (رام الله/ الخليل/ جنين/ نابلس/ بيت لحم)، وذلك من الساعة 08:30 صباحا، وحتى الساعة 14:30، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت).

وأشارت الوزارة الى أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ 21/7/2019 وحتى تاريخ 1/9/2017 لتسهيل معاملات المواطنين، خاصة الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وانجازها بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الخارجية الى جملة من الارشادات العامة لإتمام معاملات التصديق :

تصادق وزارة الخارجية والمغتربين على جميع المعاملات المستخدمة بالخارج، بعد مصادقتها من جهات الاختصاص على النحو التالي:

شهادة الثانوية العامة يصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم اولا، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.

معاملات الاحوال المدنية (شهادة ميلاد/ حسن سيرة وسلوك/ صورة عن جواز السفر/ شهادة وفاة) يصادق عليها من قبل وزارة الداخلية، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.

الفحص الطبي (خلو أمراض) يصادق عليه من وزارة الصحة ثم وزارة الخارجية والمغتربين.

عدم محكومية يتم اصدارها من وزارة العدل ثم يصادق عليها من وزارة الخارجية والمغتربين.

الوكالات بكافة انواعها يصادق عليها من وزارة العدل، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.

المعاملات الشرعية (عقود زواج/ وكلات شرعية/ عزوبية/ طلاق/ ترمل) يتم مصادقتها من ديوان قاضي القضاة، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.

ولفتت الى أن رسوم المصادقة على الشهادات والمعاملات الشرعية يبلغ 20 شيقلا، ورسوم المصادقة على الوكالات بكافة انواعها 80 شيقلا.