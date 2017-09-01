الخارجية تعلن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات بالمحافظات (رام الله/ الخليل/ جنين/ نابلس/ بيت لحم)، وذلك من الساعة 08:30 صباحا، وحتى الساعة 14:30، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت).
وأشارت الوزارة الى أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ 21/7/2019 وحتى تاريخ 1/9/2017 لتسهيل معاملات المواطنين، خاصة الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وانجازها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الخارجية الى جملة من الارشادات العامة لإتمام معاملات التصديق :
تصادق وزارة الخارجية والمغتربين على جميع المعاملات المستخدمة بالخارج، بعد مصادقتها من جهات الاختصاص على النحو التالي:
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شهادة الثانوية العامة يصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم اولا، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
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معاملات الاحوال المدنية (شهادة ميلاد/ حسن سيرة وسلوك/ صورة عن جواز السفر/ شهادة وفاة) يصادق عليها من قبل وزارة الداخلية، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
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الفحص الطبي (خلو أمراض) يصادق عليه من وزارة الصحة ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
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عدم محكومية يتم اصدارها من وزارة العدل ثم يصادق عليها من وزارة الخارجية والمغتربين.
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الوكالات بكافة انواعها يصادق عليها من وزارة العدل، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
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المعاملات الشرعية (عقود زواج/ وكلات شرعية/ عزوبية/ طلاق/ ترمل) يتم مصادقتها من ديوان قاضي القضاة، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
ولفتت الى أن رسوم المصادقة على الشهادات والمعاملات الشرعية يبلغ 20 شيقلا، ورسوم المصادقة على الوكالات بكافة انواعها 80 شيقلا.