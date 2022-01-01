التجمع الإعلامي الديمقراطي يهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

غزة / سما /

هنأ التجمع الإعلامي الديمقراطي الطلبة الناجحين في الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2019م.



وقال التجمع إن الطلبة يحصدون ثمار ما زرعوه على مدار سنوات من الجهد والاجتهاد والمثابرة، معبراً عن فخره بهذه المعدلات والطاقات المميزة.



وأكد التجمع على أن هذا الإنجاز هو فخر لفلسطين وشعبها المعطاء، مشيراً إلى أهمية المواصلة في التقدم العلمي باعتباره سلاحاً لا يقل أهمية عن أي سلاح أخر.



كما وجه التجمع الإعلامي التحية لكافة الجهود التي بذلت على مدار أيام طويلة وأشرفت على الامتحانات وعمليات التصحيح من مدرسين وهيئات ومدراء ومشرفين ومتابعين، وذلك من أجل نثر الفرح في قلوب المواطنين.



وتمنى التجمع النجاح لمن لم يحالفهم الحظ، مؤكداً بأن هذا ليس نهاية المطاف وهناك فرص جديدة يمكن استغلالها لمواصلة النجاح والتقدم.



ودعا التجمع إلى تظافر الجهود المبذولة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار الغاشم، وتحقيق أحلام وطموحات شعبنا في النجاح والحرية والاستقلال.