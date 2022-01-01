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منشق عن الجيش الليبي "يكشف" عن سلاح سري لدى حفتر

الخميس 18 يوليو 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منشق عن الجيش الليبي "يكشف" عن سلاح سري لدى حفتر


طرابلس / وكالات /

اتهم محمد الحجازي الضابط المنشق والمتحدث السابق باسم "الجيش الوطني الليبي" القائد العام المشير خليفة حفتر بالاستعانة بـ"السحر" واستجلاب سحرة من النيجر وتشاد بهدف إخضاع المحيطين به.

وأسر الحجازي في هذا السياق أنه كان يشعر بقشعريرة ما أن يدخل إلى مقر القيادة في الرجمة، وأنه حين كان إلى جانب حفتر يحس بـ"ضبابة غريبة" تجعله يصدق كل ما يقوله، مضيفا أنه لا يستغرب أن يكون حفتر يستخدم أعمال السحر لإيهامهم وإغراقهم، وفق تعبيره.

وروى المتحدث العسكري السابق قصة على هذا المنوال، مشيرا إلى أن المحيطين بحفتر أتوا له بساحر دفعوا له نصف مليون، ليصنع له خاتما يضعه في يده، به فص يقولون إن جنيا خادما يقبع داخله، وهو ما يجعل الناس حين يحضر حفتر تهتف وتصفق!

يذكر أن الحجازي تحدث في مناسبات سابقة عن "أعمال السحر" وتأثيرها، وكشف ذات مرة في اتصال هاتفي أنه انشق عن القيادة العامة للجيش بفعل "سحر" عمل له

المصدر: RT

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