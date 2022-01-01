المالكي يُودع سفيرة بولندا بمناسبة انتهاء مهامها

رام الله /سما/

ودع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير الجمهورية البولندية المعتمد لدى دولة فلسطين اليكساندر بوكووسكا بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد الوزير د. المالكي بالجهود التي بذلتها السفيرة بوكووسكا في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مثمناً العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبها، أكدت السفيرة بوكووسكا على موقف بلادها الداعم للقضية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كما شكرت طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسته من تعاون ومساعدة ساهمت في نجاح مهامها، متمنية التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وتمنى الوزير د. رياض المالكي للسفيرة بوكووسكا ، التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. وحضر مراسم الوداع السفير د.امل جادو مساعد الوزير للشؤون الاوربية، رئيس المراسم مستشار اول عبير الرميحي طارق عيدة مدير وحدة الاعلام وملحق دبلوماسي زينة المصري من مكتب الوزير.