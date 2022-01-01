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دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ"الزهايمر"

الخميس 18 يوليو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ"الزهايمر"


وكالات / سما /

يقدم بحث جديد بعض الدلائل البيولوجية حول سبب ترجح إصابة النساء أكثر من الرجال بمرض الزهايمر وكيف يختلف هذا النوع الأكثر شيوعا من الخرف حسب الجنس.

في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجليس ، قدم العلماء أدلة على أن المرض قد ينتشر بشكل مختلف في أدمغة النساء عنه في الرجال.

وحددوا أيضا بعض الجينات الجديدة المرتبطة بالجنس والتي تبدو مرتبطة بمخاطر المرض وتطوره.

قال خبراء الزهايمر إن ثلثي حالات الزهايمر في الولايات المتحدة هي من النساء وليس فقط لأن النساء يعشن حياة أطول.

تشير بعض الدراسات السابقة إلى أن النساء في أي عمر هم أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض الزهايمر، مما يشير إلى أن الاختلافات البيولوجية تقوم بدور أيضا.

#النساء #الزهايمر

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