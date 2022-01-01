لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ايفيجا"

وكالات / سما /

كشفت شركة "لوتس" البريطانية لصناعة السيارات في لندن عن سيارتها الكهربائية الفائقة الجديدة "ايفيجا".

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن السيارة الرياضية الكوبية التي تبلغ قوتها 1972 حصانا ستكون أول سيارة يتم تطويرها في ظل الشركة المالكة للوتس، وهي مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التابعة للملياردير "لي شو فو" والتي تسيطر أيضا على مجموعة "فولفو كار"، والتي ستكون بمثابة هالة لبقية طرازات لوتس والتي تشمل أيضا "اليز" و"ايكسيج" و"ايفورا"

وقد نوهت جيلي عن السيارة "لوتس ايفيجا" في نيسان/أبريل في معرض شنغهاي للسيارات بوصفها "إعلان نوايا" بالنسبة للشركة خلال العقد المقبل.

وقال فيل بوفام، الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك "السيارات الكهربائية جزء من استراتيجية المستقبل".

وتابع "بالنسبة للوتس، كان الأمر المهم دائما هو خبرة القيادة والكهرباء ستقود قيمة كل سيارة نصنعها".

وهذه هي أول سيارة تصنعها الشركة البريطانية خلال 11 عاما.