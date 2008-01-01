الهند تطلق أول مهمة للهبوط على سطح القمر

وكالات / سما /

من المقرر أن تقوم الهند بإطلاق أول مهمة لها للهبوط على سطح القمر الأسبوع المقبل، بعد أيام من تأجيلها بسبب عطل فني.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يتم إطلاق "تشاندرايان2-" - ويعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية - يوم الاثنين المقبل في الساعة 0243 مساء بالتوقيت المحلي (0913 بتوقيت جرينتش)، من قاعدة سريهاريكوتا لاطلاق المركبات الفضائية في جنوب البلاد.

وبذلك تكون الهند رابع دولة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين، تنجح في الهبوط على سطح القمر.

وكان قد تم إلغاء المهمة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، قبل 56 دقيقة من الموعد المقرر لإطلاقها، وذلك بعد أن اكتشفت مشكلة فنية في مركبة الإطلاق الخاصة بها، بحسب ما ذكرته منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

يشار إلى "تشاندرايان2-" هي المهمة الثانية في البلاد التي تنطلق إلى القمر. وكانت المهمة الأولى تشاندرايان 1-، أطلقت في عام 2008 ،دارت حول القمر، لكنها لم تهبط على سطحه.