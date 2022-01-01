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هلال القدس يضم ثلاثة لاعبين جدد ويحافظ على مجموعة من لاعبيه

الخميس 18 يوليو 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يضم ثلاثة لاعبين جدد ويحافظ على مجموعة من لاعبيه


رام الله / سما /

وقع نادي هلال القدس مع ثلاثة لاعبين جدد للعب في صفوفه للموسم القادم حيث نجحت لجنة التعاقد في ضم المدافع جلال ابو يوسف من مخيم النصيرات بغزة لتعزيز المنطقة الخلفية للفريق.

كما وقع النادي مع المهاجم ابراهيم الحبيبي من مخيم رفح اضافة الى ضم اللاعب عبدالله خولي من قرية نحف من فلسطين التاريخية وهو يلعب على الأطراف وخلف المهاجمين..

وتأتي تعزيزات الهلال في إطار استعداداته لخوض الاستحقاقات المحلية والعربية والآسيوية في الموسم المقبل.

وحضر التوقيع المشرف الرياضي بدر مكي ومدير النادي جمال غوشه والمدير الفني امجد طه.

وجدد نادي هلال القدس بعض التعاقدات مع لاعبيه في إطار فريق كرة القدم، وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل..والمنافسة على كافة الألقاب المتاحة.

وقد جدد للفريق حارسه الدولي رامي حماده

وكذلك لاعبوه الدوليون محمد يامين محمد ابو مياله محمد عبيد موسى فيراوي هاني عبدالله إضافة إلى سامر الجندي وساري جاد الله ومحمد حمو وصقر شقيرات واحمد كاشور ومحي ابو اسنينه ومصطفى ابو غوش وعمر الزعانين.

وسيتم التعاقد مع عدد آخر من اللاعبين خلال الايام القليلة القادمة حسب احتياج الفريق.

كما تم التعاقد مع مدرب اللياقة لؤي الصالحي..والتجديد لطبيب الفريق عصام الصوص ومدرب الحراس اياد فلنة.

#هلال القدس

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